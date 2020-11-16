لايف

«عطاء سخي ومقدر».. شيخ الأزهر يثمن جهود العلماء العاملين على إنتاج لقاحات كورونا

عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطال اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر
محمد بدر 5:38 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 5:38 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطال اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر، فى ظل جائحة أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم. 

 وتابع فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، “يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية”.

اقرأ أيضا  القبض على شخص صفع سيدة على وجهها بموقف أتوبيس بالقاهرة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد بدر

ملف الكاتب محمد بدر

اقرأ أيضاً

واجهة حضارية بأحدث التقنيات.. الداخلية: إنشاء مبنى إداري متطور لقطاع السجون (صور)

أماني عوض 5:24 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

الجامعة البريطانية تحتفل بتخريج أول دفعات كلية القانون

جهاد سالم 4:59 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

الجامعة الكندية تستضيف الدورة الرياضية 48 لشباب الجامعات

جهاد سالم 4:14 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

شركة «EYouth» التابعة لنهضة مصر تحصد جائزة الأفضل في التنمية المستدامة

جهاد سالم 4:12 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

وزيرة البيئة : العاصمة الإدارية أول نموذج حقيقي للتخطيط العمراني البيئي والمستدام

عصام عميرة 4:03 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

«التعليم العالي»: إدارة الطلاب الوافدين استقبلت 33 ألف طلب للدراسة بمصر حتى الآن

جهاد سالم 12:47 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20