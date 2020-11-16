«عطاء سخي ومقدر».. شيخ الأزهر يثمن جهود العلماء العاملين على إنتاج لقاحات كورونا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطال اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر، فى ظل جائحة أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم.

وتابع فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، “يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية”.