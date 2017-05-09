عضو 25/30 يمتنع عن التصويت على العلاوة بسبب المادة الخامسة

ياسمين فوازقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، منذ قليل مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس يمتنع على التصويت على العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقال النائب فى المذكرة إنه يمتنع لأن القانون لا يحقق العدالة للموظفين، ولا تتناسب مع الغ

ياسمين فواز قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، منذ قليل مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس يمتنع على التصويت على العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.



وقال النائب فى المذكرة إنه يمتنع لأن القانون لا يحقق العدالة للموظفين، ولا تتناسب مع الغلاء وارتفاع الأسعار ونسب التضخم، وأضاف النائب أن الحكومة ذكرت أرقاما فى مبراراتها دون تقديم دراسة اقتصادية أو مالية، وأنها ضخمت فى مبرراتها برقم 18 مليار جنيه وهو رقم غير دقيق.



وأضاف النائب فى المذكرة المقدمة للدكتور على عبدالعال أنه يرفض التصويت لأنه يرفض المادة 5 من القانون لأنه لا يحقق العدالة، وأنه وفقا للائحة الداخلية يطالب بتسجيل اعتراضه وامتناعه على التصويت على قانون العلاوة.



