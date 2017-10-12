عضو هيئة الدفاع عن دومة: سنقدم طلبًا بإخلاء سبيله الأحد المقبل

إيمان عوفقال محمد عيسي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة ستتوجه يوم الأحد لنيابة وسط القاهرة لتقديم طلب بإخلاء سبيله، خاصة أنه بعد قبول طلب النقض في قضية مجلس الوزراء فإن دومة لا توجد عليه أي أحكام في القضايا الأخرى.وعن القضايا الأ



إيمان عوف

قال محمد عيسي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة ستتوجه يوم الأحد لنيابة وسط القاهرة لتقديم طلب بإخلاء سبيله، خاصة أنه بعد قبول طلب النقض في قضية مجلس الوزراء فإن دومة لا توجد عليه أي أحكام في القضايا الأخرى.

وعن القضايا الأخرى التي يحاكم عليها وما إذا كان عليه أي أحكام أخري، قال عيسي إن دومة مرفوع ضده قضيتان، هما: إهانة القضاء والتي قبل النقض فيها علي حكم بـ3 سنوات، وبالتالي فإن من حقه أن يخلي سبيله لحضر جلساتها، والثانية: التظاهر التي كان متهما فيها مع علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر، والتي كان الحكم فيها 3 سنوات قضاها بالفعل، ومن ثم فإنه غير مطلوب في أي عقوبات قانونية أخرى.