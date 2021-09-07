نقل وملاحة

عضو مفوضية السفر الأوروبية: عودة الرحلات الجوية بنسبة 71% من مستويات 2019

في جميع أنحاء أوروبا وفقا لبيانات شهر أغسطس الماضي
دعاء محمود 2:28 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 2:28 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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قال الدكتور سعيد البطوطي، عضو مفوضية السفر الأوروبية، إن بيانات شهر أغسطس الماضي أظهرت عودة الرحلات الجوية بنسبة 71% من مستويات 2019 في جميع أنحاء أوروبا، ومع ذلك فإن هذا المتوسط يخفي تباينا كبيرا بين الدول وأيضا بين تدفقات حركة المرور المختلفة لكل بلد.

وأضاف أنه طبقا لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية  Eurocontrol، فإن الحركة الجوية في المجال الجوي الأوروبي خلال الفترة من (30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2021) كانت بمتوسط 25087 رحلة جوية يوميا، وصمدت حركة المرور بشكل جيد في بداية سبتمبر الجاري عند 72% من مستويات عام 2019.

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وأشار إلى أن بيانات شهر مارس الماضي كانت قد أظهرت أن الرحلات الداخلية كانت تتأرجح بشكل أفضل أثناء الوباء من الرحلات الدولية، وخلال الصيف الحالي استمر هذا الاتجاه.

وتابع أن البيانات تؤكد أن تركيا تجاوزت عدد الرحلات المحلية لعام 2019 بالفعل في شهر يوليو، ثم تغلبت إيطاليا على ذلك في أغسطس، حيث وصلت إلى 107% من عام 2019، وبلغت نسبة فرنسا واليونان والنرويج وإسبانيا نسبة 90% أو أكثر من أرقام 2019.

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بينما ألمانيا بلغت 56%، والتي تشمل عمليات الوصول والمغادرة الدولية الرحلات الطويلة والقصيرة ورحلات الركاب والبضائع على حدٍ سواء. ونوه بأن قيود سفر الركاب في ظل COVID-19 أثرت في الغالب على رحلات الركاب الدولية، وينعكس ذلك في الأرقام المنخفضة نسبيا للرحلات الدولية (مقارنة بالرحلات المحلية).

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بقلم دعاء محمود

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