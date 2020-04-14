عضو «مطورى القاهرة الجديدة»: الإصلاح الاقتصادى ظهر خلال أزمة «كورونا»

أشار المهندس مصطفى الجلاد عضو مؤسس باتحاد مطورى القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة سيجنتشر هوز للاستثمار والتطوير العقارى، إلى إن نتائج الإصلاح الإقتصادي ظهرت في مواجهة مع فيروس كورونا المستجد؛ ودور الحكومة لمساندة المواطنين.

وقال المهندس مصطفى الجلاد، إن الإصلاح الاقتصادى الشامل التى تبنته الحكومة على مدار السنوات الماضية؛ لعب دورا ريادي لمواجهة أزمة كورونا ونجاح الدولة فى مواجهة خطورة هذا الفيروس.

وأكد، أن برنامج الإصلاح الشامل لاعب دورا رئيسيا؛ لرفع معدلات النمو بالتزامن مع خفض عجز الموازنة؛ بجانب، أنه قاد لزيادة الاحتياطي النقدي الذي بلغ في الأشهر الماضية 45 مليار دولار، بالمقارنة مع 16 مليار دولار في أواخر عام 2015.

ولفت عضو اتحاد المطورين بالقاهرة الجديدة، إلى أن البنك المركزى لعب دورا مميزا خلال هذة الأيام لطمأنة كل القطاعات الاقتصادية فى مصر .

وقال مصطفى الجلاد: “مصر اتخذت قوية جدا في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتم تحقيق صلابة الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الدين المحلي كان 110% واخفض لـ 80%؛

وأضاف أنه “لولا جهود الدولة ما كنا لنتصدي لمواجهة كورونا، بل كان سيكون الوضع أسوأ من دول مثل إيطاليا وإسبانيا وغيرها من دول أوروبا”.