عضو مجلس إدارة جراند إنفستمنت يرفع حصته للمرة الثانية في شهر

رجب عزالدين: أعلنت شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل ياسر فؤاد مرسي حسن بشراء عدد 199000سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 784 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 10.18 % من أسهم الشركة مقابل 7.63%".وب

رجب عزالدين:



أعلنت شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن قيام العميل ياسر فؤاد مرسي حسن بشراء عدد 199000سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 784 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ 10.18 % من أسهم الشركة مقابل 7.63%”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.94 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية. و تم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

يشار إلى أن العميل المذكور يشغل منصب عضو مجلس إدارة بالشركة، وقام فى بداية الشهر الجارى بزيادة حصته من 5.089% إلى 7.63%، بصفقة شراء بلغت قيمتها 781.22 ألف جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة 39 مليون جنيه، موزعاً على 7.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.