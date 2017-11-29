عضو مجلس إدارة النادي المصري: تسوية مع الضرائب ورفع الحجز عن الأرصدة

على المصري قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن مجلس النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، اتفق مع مصلحة الضرائب المصرية، على جدولة مستحقاتها البالغه 22.5 مليون جنيه، بعدما تم الحجز علي أرصدة النادي بالبنوك.وأضاف عضو مجلس إدارة القلعه الخضراء، أن المبالغ المستحقة للضرائب متراك

على المصري

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن مجلس النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، اتفق مع مصلحة الضرائب المصرية، على جدولة مستحقاتها البالغه 22.5 مليون جنيه، بعدما تم الحجز علي أرصدة النادي بالبنوك.

وأضاف عضو مجلس إدارة القلعه الخضراء، أن المبالغ المستحقة للضرائب متراكمة علي المجالس السابقة منذ عام 1994 وحتي عام 2014، وأن حلبية قد أتفق علي جدولة مستحقات الضرائب، من أجل رفع الحجز علي أرصدة النادي.

وكانت إدارة النادي المصري قد تلقت خطابا رسميا من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، يفيد بقيام مأمورية ضرائب بورسعيد أول، بالحجز على النادي المصري، وذلك نظرا لمديونيته التي تقترب من 22.5 مليون جنيه، وهي الضرائب المستحقة على النادي خلال السنوات من عام 1994 وحتى عام 2014 وتخص عدد من مجالس الإدارة السابقة للنادي.

وأجري مجلس المصري اتصالاته بعدد من الجهات المعنية للوصول لحل لتلك المشكلة التي تهدد مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن النادي لديه العديد من الإلتزامات المتعلقة بنفقات الفريق الأول من معسكرات ومستحقات ومكافأت اللاعبين ورواتب الجهاز الفني، ومصروفات فرق قطاع الناشئين والألعاب الأخري، بالإضافة إلى رواتب العاملين بالنادي وقطاع الناشئين وغيرها من الالتزامات الأخرى واجبة السداد خلال الفترة المقبلة.

