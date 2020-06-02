عضو لجنة مكافحة «كورونا» يناشد المواطنين التوقف عن شراء الزنك وفيتامين سي «وجدته بصعوبة»

في مداخلة مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد

ناشد عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل خطاب، في مداخلة مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، المواطنين بالتوقف عن شراء الزنك وفيتامين سي وقال: “وجدته بصعوبة”.

وتابع: بستغرب من الناس اللي بتاخد زنك وفيتامين سي عمال على بطال، وانا بدأت فقط منذ يومين أجيبه علشان اطمئن ووجدته بصعوبة.. تناول الفواكه والخضراوات أمر كافٍ لتوفير احتياجات الشخص العادي من تلك الفيتامينات التي ترفع المناعة.. أنا لجأت للحصول على الزنك والفيتامين سي لاننا نتعامل مع حالات مصابة ليس مطلوبا من الناس العادية تناول الزنك وفيتامين سي..

وأضاف أن الفريق الطبي المخالط للحالات المصابة هو فقط من يتناول الزنك وفيتامين سي وغيرها.. والإقبال على الزنك وفيتامين سي يتسبب في نقصه من السوق، بينما هناك مرضى آخرون بحاجة إليه، فضلًا عن الفرق الطبية التي تعالج مصابي كورونا.

وأكد أن أعداد الإصابات مرشحة للزيادة، كما شرح وزير التعليم العالي، وكان من المتوقع الوصول إلى أعداد معينة قائلأ: أنا كنت متوقع بعد اجازة العيد بأسبوع هيبقى فيه زيادة واضحة بسبب ان كل زملائنا اللي خدوا إجازة راحوا إلى محافظاتهم وموطنهم الأصلي، وهناك مفيش حظر أوي والعزومات شغالة، فده لازم يبقى له نتيجة في النهاية، لكن انا وجدت اننا ماستناش اسبوع او 10 أيام.. الزيادات بدأت تظهر من يوم السبت عقب أسبوع العيد.

وتابع أن الأعداد أزيد من قبل .. بسبب الأسبوع الأخير من رمضان، ولكن تداعيات أسبوع العيد ستظهر قريبًا على الإصابات وربنا يستر.

«الصحة» تناشد المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من أدوية المناعة دون احتياج

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات في محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم الإثنين، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت التفتيش الصيدلي بتكثيف المرور على جميع الصدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها.

كما ناشدت الوزيرة المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون جدوى.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.