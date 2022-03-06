عضو غرفة الصناعات الغذائية: الزيادات قد تصل إلى 15% في كافة الأسعار والبعض يستغل الأزمات

متوقعا أن "زيادة سعر الزيت قد توصل 20%".

توقع محمد الدماطي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات زيادات تصل إلى 15% في كافة الأسعار ، مؤكدا أن البعض يستغل الأزمات .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الارتفاع في الأسعار التي بدأت في الظهور في الأسواق في الأيام الأخيرة لا يعود فقط بسبب الحرب الاوكرانية الروسية لكن لموجة التضخم العالمي بسبب سلاسل الإمداد وهي في اتجاه الصعود منذ خمسة أشهر.



وأضاف: “أتت الحرب الأوكرانية الروسية لتكون بمثابة سكب الزيت على النار فالدنيا ولعت أكتر لكن الرحلة الصعودية للأسعار من فترة طويلة”.

وأضاف: “الألبان والعصاير والمخبوزات والزيوت والقمح هي التي تقود زيادة الأسعار وأتوقع أن تتراواح من 10% إلى 15% لو لم يحدث أي أزمة جديدة. يعني أزمة على أزمة تضخم عالمي وحرب أوكرانية”.

وسألت الحديدي: “لسه مستوردناش قمح ولا دقيق ولا سلع غذائية وابتدينا نشوف زيادة في الأسعار ومثلا فيه زيادة في أسعار الأرز ولسنا مستوردين”، فأجاب: “بعض السلع سعرها مرتفع من قبل حرب أوكرانيا، ومسألة الاعتمادات المستندية ليست السبب ولا تأثيرات الحرب السبب”.

وأضاف: “البعض يستغل الأزمات وفيه ناس بتخاف من القادم بتخبي السلع وتخزنها”.



وأوضح أن كافة المواد شهدت ارتفاعاً وأسعار الشحن ستزيد جدًا والمخبوزات والعصاير ستتأثر والأزمة ليست صغيرة، مضيفا: “وزيادة سعر الزيت ممكن توصل 20%”.