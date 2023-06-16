عضو شعبة محلات الجزارة بالثغر: توقعات بالعزوف عن إقامة شوادر الأضاحي تخوفا من الغرامات

أكد عدد من أصحاب محلات الجزارة بالإسكندرية أن التوقعات أن يعزف العديد من المحال عن إقامة شوادر الأضاحى لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، هذا العام؛ نتيجة الغرامات المالية التى تم الإعلان عنها، بجانب إغلاق المحالّ المخالفة.

وقال محمد عبد المجيد عبد السلام، عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن إقامة أى شوادر هذا العام أصبحت تمثل مخاطرة كبيرة، خاصة مع صدور قرارات بعدم السماح لكافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

وأضاف، لـ”المال”، أن التوقعات هى أن يكون هناك عزوف من بعض الجزاريين عن عرض الأضاحى وإقامة شوادر لهذا الغرض .

وأشار عبد السلام إلى أن السبب فى ذلك يتمثل فى الخوف من الغرامات المالية التى قد تلحق بمحلات الجزارة من إقامة شوادر الأضاحى، خاصة فى ظل تراجع المبيعات والأرباح، فضلاً عن مخاطر الغلق والتشميع من الجهات المعنية .

ولفت إلى أن إقامة هذه الشوادر يمكن أن يكون فى بعض المناطق الشعبية التى تكون بعيدة عن أعين الجهات المعنية.

وكشف عضو شعبة اللحوم والجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية أن أسعار الذبائح ارتفعت، هذا العام، مقارنة بالسنة الماضية، موضحًا أن كيلو اللحم الذى يتسلمه الجزار يبلغ 240 جنيها تشمل الدهون والعظام.

وأوضح أنه مع التخلص من الهالك والذى يمثل 40% بين عظام ودهون، فكيف يبيع الجزار هذه اللحوم وبأى سعر ، علاوة على تكاليف العمال والتأمينات الاجتماعية فى ظل الأقبال الضعيف .

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قبل أيام القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك؛ وجاءت أبرز مواد القرار كالآتي أولاً- يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة .

وثانياً هو أن تتولى مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال ، ثالثاً هو التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة .

وفى نفس القرار المادة رابعاً نص على أنه يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة ، خامساً- يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين فى التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين فى عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي .

كما نص القرار فى المادة سادساً على أن تشكل لجنة للمتابعة الميدانية بالديوان العام ، وفى المادة سابعًا بأن تختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة .

أما القرار فى المادة ثامنًا فنص على مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح، وفى المادة تاسعًا بأن تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح .