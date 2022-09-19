عضو شعبة تجار الحلويات في الإسكندرية: هناك صناع من محافظات أخرى بأسواقنا ويحققون نسبة مبيعات

قال أحمد محمود محسن عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية هناك صناع من محافظات أخرى بأسواقنا ويحققون نسبة مبيعات، غير أنه قال إن موسم الصيف يشهد تراجعا بحركة المبيعات.

وأضاف لـ ” المال ” أن هناك عدد من محلات الحلويات أغلقت أبوابها ، لافتاً الى أن نسبة كبيرة من الكافتيريات أصبحت تقوم بعرض منتجات الحلويات ، فضلا عن بيعها في بعض المراكز التجارية .

وأشار إلى نسبة هذه المحلات التى قامت بتصفية النشاط بنسب تتراوح من 25% إلى 35% فى مجال الحلويات لافتا إلى أن هذه النسب تشمل المصنعين والموزعين ومحلات البيع النهائي للمواطنين والمستهلكين في الإسكندرية.

وأرجع عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أسباب الإغلاق من المحلات إلى تراكم الديون والالتزامات على بعضها منذ منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى تراكم المصروفات والخسائر والتي أصبحت بعض المنشأت غير قادرة على تعويضها .

ولفت إلى أن سوق الحلويات في الإسكندرية أصبح متشبعا بالبضائع نتيجة دخول العديد من المحلات والمصانع من خارج الاسكندريه .

وأشار إلى أن هناك منتجين ومصنع من محافظات أخرى مثل دمياط والقاهره وطنطا الغربيه والبحيرة وكفر الشيخ بدأوا يدخلون إلى أسواق الإسكندرية ويحققوا نسب مبيعات ، لافتا إلى أن المحلات أصبحت كثيرة و بجانب بعضها البعض في بعض الشوارع .