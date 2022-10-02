عضو شعبة بيض المائدة : الطبق سجل 85 جنيها بالتغليف وننتظر انخفاصا

قال أحمد نبيل عضو شعبية بيض المائدة بإتحاد الغرف التجارية إن سعر طبق البيض وصل إلى 85 جنيها بالتغليف.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأرجع ذلك إلى سعر التغليف لارتفاع اسعار الكرتون والبلاستيك رغم أن سعر الجملة 66 جنيهاً في المزارع وتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهاً على حد أقصى.

واضاف أن الأسعار المرتفعة في السوبر ماركت ولكن رغم ذلك مش عاوزين نختصر مشكلة البيض في السعر عندنا مشكلة خامات وعدنا مشكلة عدم توفر البيض .

وأصاف :”نشكر الرئيس السيسي على تعليماته والإفراج عن الخامات سيؤدي لانخفاض الأسعار على الاجل الطويل وليس في القصير عشان دورات الإنتاج”. .