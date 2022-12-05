عضو شعبة المعادن: تجار أوقفوا الإعلان عن أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتسارعة

كشف نادي نجيب، عضو شعبة الذهب والمعادن بغرفة القاهرة التجارية، إن الجزء الأكبر من التجار والمحلات توقفوا عن نشر أسعار الذهب اليوم بعد الزيادات الجنونية والمتسارعة في الأسعار.

وأضاف نجيب لـ”المال” أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى حد 1830 جنيها قبل التوقف عن إعلان أسعار الذهب اليوم، موضحاً ان الزيادات المتتالية في الأسعار يرجع إلى زيادة سعر الدولار إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار وهو ما رفع السعر.

سعر الذهب اليوم

وأعلنت منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لعدم استقرار السوق.

وأضافت المنصة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء “نتيجة وجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة”، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب مستوى قياسيا جديدا، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالسوق المحلي، حيث وصل إلى 1800 جنيها للجرام عيار 21، مقابل 1475 جنيها للجرام نهاية نوفمبر، بزيادة 325 جنيها في الجرام منذ بداية الشهر الجاري.

وكان سعر الذهب ارتفع حتى تعاملات مساء أمس بنسبة 107.5% منذ بداية العام الجاري، وزاد سعر الجرام عيار 21 بقيمة 855 جنيها ليرتفع إلى 1650 جنيها حاليا مقارنة بسعر 795 جنيها في نهاية عام 2021.

جاء ذلك تزامنا مع ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنحو 8.85 جنيه (بنسبة 56.2%) خلال نفس الفترة ليصل إلى نحو 24.53 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي.

بينما تراجعت الأسعار العالمية للذهب بشكل طفيف خلال نفس الفقرة، حيث هبط سعر الأوقية منذ بداية الشهر بنحو 32 دولارا (بنسبة 1.7%) لتصل إلى نحو 1798 دولارا بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي.

ويتمثل العاملان المؤثران في تسعير الذهب المحلي في الأسعار العالمية للمعدن، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.