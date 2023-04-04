عضو شعبة المجوهرات : الاستثمار في الذهب أفضل أداة للتحوط وقت الأزمات

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الاستثمار في الذهب يعد أحد عوامل الأمان عند ارتفاع التضخم وحدوث أزمات اقتصادية أو سياسية أو جيوسياسية ، كما أنه يسمى بالملاذ الآمن عند الأزمات لأنه يحافظ على قيمته.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ “المال ” أن أفضل توقيت للاستثمار في المعدن الأصفر يكون وقت الأزمات وللتحوط من حدوث خفض لقيمة العملة لأنه يحافظ على مستوياته ، لاسيما أن الذهب شهد ارتفاعا بنحو 550 جنيها للجرام فى شهر مارس الماضي وبأكثر من 10% خلال شهر.

وأوضح أن الذهب في طريقه للوصول إلى سعره العادل قرب مستويات 2000 جنيه للجرام عيار 21 بدون مصنعية وهو يعد من أفضل الأوقات لشراء الذهب ، لافتاً إلى أن الاستثمار في الذهب سيظل أحد أهم أدوات الاستثمار على مستوى العالم ، فعندما حدثت الحرب الروسية الأوكرانية اتجهت كافة البنوك المركزية حول العالم وصناديق الاستثمار إلى المعدن الأصفر للتحوط من الأزمات ما ساهم في تجاوز بعض الدول لجزء من أزماتها، بالإضافة إلى الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لها.

وأوضح أنه عندما حدثت الأزمة المصرفية الأمريكية اتجه الجميع إلى الاستثمار في الذهب لتجنب خسائر قد تحدث على غرار تلك الأزمة ما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر لأعلى مستوياته في 9 أشهر.

وأشار إلى أن الجميع يتجه أيضاً إلى الذهب على خلفية المخاوف من خفض قيمة الجنيه المصري أو ارتفاع التضخم ، ما ساهم في تجاوز المعدن الأصفر حاجز 2250 جنيها للجرام عيار 21.

في السياق ذاته ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-4-2023 منتصف تعاملات اليوم بقيمة تصل إلى 10 جنيهات في الجرام الواحد على خلفية استمرار المخاوف من أزمات اقتصادية ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأوقية عالمياً وتجاوزها 1980 دولارا في تعاملات ثاني جلساتها الأسبوعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2450 جنيهاً للجرام بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2145 جنيهاً للجرام غير شامل المصنعية والتى تتراوح ما بين 70 إلى 120 جنيهاً للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

قفز سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1839 جنيهاً في سوق الصاغة بدون المصنعية التي تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 17160 جنيهاً في منتصف التعاملات.