عضو شعبة الصناعات الغذائية يكشف التحديات التي تواجه القطاع خلال معرض فوود افريكا

أكد المهندس أشرف الجزاريلي عضو شعبة الصناعات الغذائية أن أبرز المعوقات التي تعرقل القطاع هي كثرة الروتين وجهات فحص استيراد المواد الخام وزيادة تكلفتها .

وأضاف الجزايرلي خلال مشاركته في فاعليات معرض فوود افريكا أنه يجب تطبيق منظومة تحليل المخاطر عند فحص المواد المستوردة حسب معاملات الجودة في كل دولة والتطبيق خلال فترة 3سنوات بدلاً من الفحص الشامل بنسبة 100%من الشحنات والخامات حيث يرتبط بمعدل الرقابة في الدولة المستورد منها لتقليل تكاليف التحليل.

وكشف عضو شعبة الصناعات الغذائية أن هناك تحدي آخر للوصول بحجم الصادرات الي 100مليار دولار سنويا هو مصانع بئر السلم وتقليد للعلامات التجارية بما يوقع خسائر علي الماركات الأصلية التي تسدد ضرائب وايضا رسوم الاستفادة من العلامة التجارية

جاء ذلك خلال أولى أيام المعرض الدولي Food Africa المقام بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن Food Africa أكبر معرض تجاري دولي في القارة الأفريقية، متخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، للجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل، كمنصة فريدة للوصول إلى السوق المصرية الضخمة والصناعة الزراعية المزدهرة في أفريقيا، والفرص الزراعية الكبرى في مصر وأفريقيا.