عضو شعبة الأجهزة الكهربائية : ارتفاع في أسعار بعض الثلاجات يصل إلى 7 آلاف جنيه

قال وافي أبو سمرة ، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن بعض التجار يقومون ببيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية مثل ” الثلاجات” بسعر أعلى من سعرها الحقيقي “الأوفر برايس ” بقيمة تصل لحوالي 7 آلاف جنيه .

وأضاف أبو سمره في تصريحات صحفية اليوم ، أنه بعد إضافة الأوفر برايس علي سعر بعض أنواع الثلاجات ” علي سبيل المثال” يصل سعرها الي حوالي 25 ألف جنيه ، في حين أن سعرها الرسمي 17 ألف جنيه فقط ، و كذلك بعض الغسالات تباع (فوق اللسته) بحوالي 3000 جنيه.

وقال وافي ابو سمره أن ما يحدث من زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية تؤثر بشكل كبير علي المبيعات في السوق المحلي.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن ظاهرة الـ”أوفر برايس” في مصر انتقلت من السيارات إلى العديد من السلع الأخري خاصة السلع المستورد أو التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج نتيجة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.

ووجدير بالذكر أن الـ”أوفر برايس- over price” هو مبلغ يتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

وأشار إلى أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب كورونا، عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما ادي الي خفض إنتاجها بأكثر من 50% و هو ما أثر علي حجم المعروض من الأجهزة المنزلية في مقابل الطلب عليها و هو ما ادي الي ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل .