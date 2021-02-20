عضو تنفيذية الزمالك ينفي شائعات رحيل عبدالله جمعة: «مستعد للاستمرار بدون فلوس»

بشأن ما تردد عن رغبة عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الرحيل عن صفوف الفريق

نفى إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية داخل نادي الزمالك، الشائعات التي ترددت بشأن رغبة عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكان حازم فتوح، وكيل اللاعبين، خرج في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الجمعة، تحدث عن قرار عبدالله جمعة بشأن عدم استمراره مع الزمالك، في ظل امتلاكه مجموعة من العروض الخليجية، التي يرغب في دراستها؛ استعدادًا للرحيل.

ورد عبدالله جمعة على هذه التصريحات، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: «ليست لى علاقة بهذا الشخص لا يمثلني، وليس له الحق في التحدث بالنيابة عنى، وأرجو تحري الدقة، وكيلي الوحيد معروف لدى الجميع».

بدوره، قال إبراهيم عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هذا الرجل ينتمي للزمالك ولا يتاجر بأي عروض ويقبل الاستمرار في الزمالك حتي لو من غير فلوس.. هذه حقيقة أنا شاهد عليها و شهادة لوجه الله».