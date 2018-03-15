عضو بي سي اي: ندوة وزير الإسكان في معرض MIPIM إيجابية

فرنسا - كتبت : بدور إبراهيمقال هيثم المهين عضو مجلس إدارة بى سى اى استديو للاستشارات الهندسية ومقرها لندن إن الشركة تشارك بمعرض ميبم MIPIM منذ 1998 .وأوضح فى تصريحات لـ"المال" على هامش معرض "MIPIM2018" أنه بعد الإعلان عن المشروعات الكبرى وبدء تنفيذها فى مصر حرصت الشركة على التفاوض مع

فرنسا – كتبت : بدور إبراهيم

قال هيثم المهين عضو مجلس إدارة بى سى اى استديو للاستشارات الهندسية ومقرها لندن إن الشركة تشارك بمعرض ميبم MIPIM منذ 1998 .

وأوضح فى تصريحات لـ”المال” على هامش معرض “MIPIM2018” أنه بعد الإعلان عن المشروعات الكبرى وبدء تنفيذها فى مصر حرصت الشركة على التفاوض مع الجهات المنظمة للمعرض لإنشاء جناح للشركات المصرية وكذلك التحدث مع الأخيرة والجهات الحكومية للمشاركة فى المعرض .

وأشار إلى أنه تم تفضيل دعوة وزير الاسكان مصطفي مدبولي، لعقد ندوة على هامش المعرض للإعلان عن المشروعات الكبرى وطرحها وتعريف المستثمرين الأجانب بها

وأوضح أن مشاركة الوزير ستجلب معها عدد من شركات التطوير العقارى المصرية بما يسهم فى تعريف قطاع كبير بمعرض مبيم والذى يعد أكبر معرض عقارى فى العالم .

وكشف أنه تم دعوة البنوك وصناديق الاستثمار العقارية العالمية وشركات التطوير لحضور الندوة وذلك بالتنسيق مع كبار المطورين المصريين منهم المهندس هشام شكرى والدكتور أحمد شلبى .

ولفت الى ان الندوة حققت ابعاداً ايجابية من حيث تعريف قطاع كبير من المستثمرين بالمشروعات والفرص المتاحة بالسوق المصرية كما أسفرت عن إعلان وزير الاسكان المشاركة العام المقبل بجناحاً بالمعرض .