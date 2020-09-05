عضو بمجلس الشيوخ: إشادة «موديز» بمصر يعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ ، إن إصدار وكالة “موديز” العالمية لتصنيف الائتمانى، تقريرًا تشيد فيه بوضع مصر الائتماني، يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته.

وأضاف عضو الشيوخ ، في تصريحات له اليوم ، أن إعلان وكالة “موديز” العالمية بأن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي والذي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مُقبلة، بالإضافة إلى توجيه الإشادة للسياسات التي تتبعها الحكومة وتصفها بأنها تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية والتي ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر منذ سنوات.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ ، أن هذا التحسن جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، ومن أبرزها ما أشار إليه البنك الدولي بأن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تقوم بها مصر تستهدف زيادة الاستثمار.

وكذلك ما صرح به آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي حين أعرب عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستقرار النقدي والمالي واصفا ما تحقق بأنه نجاح عظيم.

وتابع منظور: بالإضافة إلى التصريحات التي أدلت بها إليسا باريسي كاوبوني، نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، بأن مصر لها سجل حافل من النجاحات المُحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتمانى.

وأشار منظور، إلى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية.