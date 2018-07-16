عضو بلجنة التسويق السياحي يكشف أسباب عزوف الكوريين عن مصر

دعاء محمودأكد محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، أن هناك سببين لانخفاض الحركة السياحية الوافدة من كوريا لمصر، أولهما حظر السفر من قبل كوريا الجنوبية للمقصد المصري، والثاني عدم وجود خط طيران مباشر بين الدولتين.وأضاف عثمان لـ"المال"، أن السوق الكورية من الأسواق المهمة للمقصد المصري نظرا

دعاء محمود

أكد محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، أن هناك سببين لانخفاض الحركة السياحية الوافدة من كوريا لمصر، أولهما حظر السفر من قبل كوريا الجنوبية للمقصد المصري، والثاني عدم وجود خط طيران مباشر بين الدولتين.

وأضاف عثمان لـ”المال”، أن السوق الكورية من الأسواق المهمة للمقصد المصري نظراً لارتفاع حجم إنفاقها وطول مدة إقامتها مقارنة بالسائح الأوروبي (وهم من السائحون الأعلي إنفاقاً)، مؤكداً أن شركات السياحة التي تتعامل مع هذه السوق تخاطب الشركات الكورية وترسل أسعارا لها في محاولة لاستقطابهم لمدن السياحة الثقافية.

وطالب عثمان ببذل الجهود لعودة السياحة من هذه السوق من خلال رفع الحظر وتسيير خط طيران مباشر، مؤكدًا أن السياحة الوافدة من كوريا واعدة للسياحة المصرية.

من جانبه، قال يون يو شيول، سفير كوريا الجنوبية، في تصريحات صحفية له مؤخراً، إن مصر وجهة سياحية جاذبة للكوريين رغم بعد المسافة بين البلدين، مشيرا إلى أن السائحين من بلاده كانوا يأتون إلى مصر بأعداد تتراوح ما بين 50 و60 ألف سائح سنويا، إلا أن الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير أسهمت فى خفض هذا الرقم.

وأشار السفير إلى أن العدد بدأ فى التزايد مجدداً، بعد استقرار الأوضاع بمصر، موضحاً أنه فى الماضى كانت هناك خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وسيول، ولكن منذ عام 2014 تم إلغاء هذه الخطوط، مضيفا أن استئنافها مرة أخري يتطلب زيادة أعداد المسافرين بين البلدين.

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لقاءً مؤخراً مع يوون يواتشول سفير جمهورية كوريا الجنوبية، والذي تناول رغبة الجانب المصرى فى رفع الحظر الكورى عن السفر إلى مصر، خاصة فى ظل استقرار الأوضاع الأمنية خاصةً أن العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى روسيا واليابان رفعت الحظر عن السفر إلى مصر.

كما طالبت اللجنة بإنشاء خط طيران مباشر يربط بين القاهرة وسيول، وذلك من أجل تسهيل عودة السياحة الكورية إلى مصر، وتسهيل حركة السفر بين مواطنى البلدين.

