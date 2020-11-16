عضو بـ«مجلس الشيوخ» يطالب بوضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي

أكد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ ، وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بالشأن القطاع السياحي، علاوة على التركيز من جانب وزارة الآثار على الاكتشافات الأثرية التي تبرز وتؤكد على أهمية مصر تاريخيا.

وأضاف «عضو محلس الشبوخ »، في تصريحات له اليوم، أن الدولة تسعى لفتح المزيد من الآفاق في المجال السياحى، وذلك من خلال فتح المزيد من المتاحف السياحية، لافتا إلى أن القطاع السياحي يُعد من أهم القطاعات التي تجلب العملة الصعبة، والتي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وشدد «الدابي»، على ضرورة وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة، هو الحل الأمثل لترويج الأماكن السياحية والمعالم الأثرية المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار.

وطالب عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، سرعة تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن لما لها من منفعة كبيرة للقطاع السياحي المصري، متابعًا: «القطاع السياحي شاهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة، لكننا نحتاج مثل هذه الاستراتيجية لزيادة عدد السائحين وتنشيط القطاع السياحي».