عضو بـ«الشيوخ» يطالب بمناقشة حول انتشار تطبيقات إلكترونية لبيع الأدوية مجهولة المصدر

تقدم الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن الأدوية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هى أدوية مهربة وغير حاصلة على تسجيل وزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأنها منتهية الصلاحية وتضر بالمريض ولا يمكن تحديد مكان تصنيعها ولا معرفة المواد الفعالة التي تدخل في صناعتها.



وأضاف وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ أن قانون يجرم صرف الأدوية عبر الإنترنت وليس تنظيمها لأنها ليست تابع لمقر يتم الرقابة عليه وهو أمر يخالف القانون ويضر بصحة المواطن المصري، مؤكدًا على ضرورة إصدار تشريع بصدد تلك التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة.



وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تدشين تطبيق طبي آمن على صحة المواطنين من خلال المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع استراتجية الدولة للتحول الرقمي، وخاصة بعد إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ، وايضًا على يد غير المتخصصين ويقوموا بإعداد برامج وروشتات طبية تؤدي للعديد من المضاعفات الكبيرة.



ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن غياب الرقابة علي هذه التطبيقات يعد باب خلفي لبيع الأدوية المغشوشة، أو غير المعلومة المصدر، وغير المسجلة، أو التالفة، أو تندرج ضمن جدول العقاقير المخدرة، دون الالتزام بضوابط الصرف ولا بالاشتراطات الصحية للتخزين والحفظ، مما يعرض المريض للخطر.