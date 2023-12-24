عضو بـ«الشيوخ» يطالب بضرورة مواكبة عصر الرقمنة وأهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي

أكد النائب أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ إن الدولة تمتلك الوعي باعتباره أحد أسباب المواجهة في الأزمات، مشددا على ضرورة مواكبة عصر الرقمنة وأهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وترسيخ قيم وثوابت المجتمع ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.

وقال خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات والأفكار، لكنه يساهم في تكوين شخصية الفرد وتوجهاته واهتماماته في الجوانب الحياتية المختلفة .

جاء ذلك خلال عرضه لاقتراح برغبة بشأن تقوية الإعلام المصري محليا ودوليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعي المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة، وذلك في ضوء أهداف سياسة الدولة الإعلامية الصادرة في مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020 .

وأشار النائب إلى أن الإعلام يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للوطن في مجال التوعية ونشر الفكر المستنسر، وتناول القضايا التي تدعم منهج الدولة في نشر ثقافة مواجهة الشائعات بالحقائق المقنعة .