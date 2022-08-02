عضو بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق

أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والتصدى لظاهرة الإقبال على شراء السلع بكميات كبيرة بحجة تخزينها، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفي مدبولى أكد أكثر من مرة أن السلع الاستراتيجية متوفرة حتى نهاية العام الجاري الأمر الذي لا يستدعي أي قلق.



وطالب “الهضيبي”، حصر الأراضي غير المستغلة والاستفادة منها، من خلال التوسع في إقامة الأسواق المطورة للجملة ونصف الجملة ومعارض السلع الغذائية فى جميع المحافظات والمراكز، حتى لا يترك المواطن فريسة للتجار الذين يستغلون الأحداث العالمية في رفع الأسعار بصورة مبالع فيها، الأمر الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أهمية التوسع في إنشاء المنافذ التابعة للقوات المسلحة والداخلية في جميع الأحياء والمناطق الشعبية في المدن ، لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسستين الوطنيتين للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأقل الأسعار.

وشدد “الهضيبي”، على ضرورة توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولات للاستغلال من جانب التجار، على أن يتم التفاعل والتعامل معها بجدية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك لملاحقتهم والتصدي لأي محاولات للإضرار بالسوق المصري.



