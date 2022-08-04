عضو بغرفة شركات السياحة: بدء رحلات العمرة للموسم الجديد أكتوبر المقبل

قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه من المقرر بدء رحلات موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444، في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد العال لـ”المال”، أن شركات السياحة في انتظار صدور الضوابط المنظمة للموسم من قبل وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تحديد أعداد المعتمرين المسموح لهم بالسفر لأداء المناسك وغيرها من الإجراءات الواجب اتباعها قبل بدء الرحلات.

ولفت إلى أن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة تزامنا مع بدء موسم العمرة قرار “جيد جدا”، وبالتالى فمن المفترض أن يتم السماح بسفر نفس أعداد المعتمرين قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين قبل «كورونا» كان يصل إلى 500 ألف سنويا، منهم 100 ألف خلال شهرى رجب وشعبان، و100 ألف فى رمضان.

وكان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أعلن صدور الموافقة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة تزامنا مع بدء موسم العمرة، مضيفا أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

يشار إلى أن رئاسة الحرمين قد وضعت الحواجز الوقائية بسبب جائحة كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي.