عضو بشعبة المحمول يطالب بتخفيض أسعار الهواتف على غرار دول الخليج

أسعار الهواتف المحمولة في مصر مبالغ فيها جدا، وتعتبر الأغلى في المنطقة

قال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر مبالغ فيها جدا، وتعتبر الأغلى في المنطقة.

وأضاف النبراوي، أنه من غير المنطقي أن يباع للمستهلك المصري هواتف محمولة أغلى من نظيراتها في الخليج، فذات الأجهزة تباع في مصر بقيمة أكبر بكثير من قيمتها في الخليج، تصل أحيانًا وفي بعض الهواتف إلى 5 و7 آلاف جنيه، وذلك بالرغم من الفروقات الكبيرة في الدخل المادي للمصريين مقارنة بنظرائهم الإماراتي والسعودي والكويتى على سبيل المثال.

وانتقد النبراوي مكاتب الوكلاء الكبار للهواتف مثل وكلاء سامسونج وهواوي وأوبو وأبل وغيرهم، ويرى أنهم يسعرون الأجهزة أغلى مما يسعرونها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، خاصة من الخليج.

وأشار النبراوي إلى ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعملهما لحماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات، ولفت النظر إلي دخول الاقتصاد المصري مرحلة الانفتاح الكامل والاقتصاد المفتوح، وهو ما يستوجب عدم وجود الاحتكار بكل أنواعه، وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالمواطن المصري.

واقترح النبراوي تكوين لجنة من تجار المحمول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكاتب الشركات بمصر، لتحديد أسعار مناسبة لأجهزة المحمول بما يتوافق مع الأسعار العالمية، ولتصبح مصر مركزا لبيع أجهزة المحمول لكل دول الجوار وأفريقيا، مثلما أصبحت مصر مركزا لتصدير الغاز عالميا.