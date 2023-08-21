عضو بشعبة الأدوية يكشف عن أسباب نقص حقن الهرمونات بالسوق المحلية

كشف الدكتور وائل عبد الفتوح، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، عن نقص فى حقن الهرمونات التى تستخدم فى تنشيط المبايض وعمليات الحقن المجهرى وأمراض الذكورة، وذلك بعد العديد من شكاوى المرضى.

وأوضح أبو الفتوح أن الأمر لم يكن وليد اللحظة بل إنها مشكلة متكررة خاصة مع تلك الأصناف، مرجعا سبب نقص تلك المنتجات بالصيدليات ناتج بالأساس عن بيعها وتوزيعها خارج الصيدليات فى أماكن غير مرخص لها بتداولها.

ونوه أبو الفتوح أنه لوحظ أن بعض عيادات ومراكز النساء والحقن المجهرى توفر تلك المستحضرات الطبية المشار إليها بالأعلى مما يعد مخالفه لقانون هيئه الدواء.

وأضاف استمرارية بيع مستحضرات الحقن المجهري خارج الصيدليات سيخلق سوق موازى يضاعف من أسعارها للمريض إلى جانب شحها بالأسواق المحلية مما يصعب الحصول عليها.

وطالب ابوالفتوح هيئه الدواء المصرية بتشديد الرقابة على شركات المنتجة والموزعة للأصناف الطبية التى تتضمن حقن الهرمونات التى تستخدم فى تنشيط المبايض وعمليات الحقن المجهرى وامراض الذكورة ، وأيضا التفتيش على المراكز التى تعمل فى مجال الحقن المجهري .