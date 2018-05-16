عضو بخطة النواب : تصريحات محافظ المركزي عن التضخم جانبها الصواب

ياسمين فوازتقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجَّه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بخصوص تصريحات محافظ البنك المركزي وسياساته التي تسببت في زيادة عجز الموازنة وزيادة التضخم.وقال

ياسمين فواز





تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجَّه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بخصوص تصريحات محافظ البنك المركزي وسياساته التي تسببت في زيادة عجز الموازنة وزيادة التضخم.

وقال فؤاد إن طارق عامر، محافظ “المركزي”، أعلن مازحًا في أحد اللقاءات التليفزيونية، والتي كانت تدير حديثا بشأن تصرفات مصر النقدية على الصعيد الداخلي: “أن الدولة المصرية تقوم بطباعة النقود بدون غطاء مالي أو إنتاجي، وتتوقف عن طبعها بتعليمات صندوق النقد الدولي”، كما أكد “أن التضخم الكارثي الذي شهدته مصر كان بسبب الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية بلا جدوى إنتاجية مما تسبب في عجز تاريخي للموازنة”.

وأضاف فؤاد أن مثل هذة التصريحات من قبل نتج عنها آثار خطيرة.

وأشار إلى أن بدايات عجز الموازنة حدثت حين وصلت نسبة التمويل المفتوح الصادر من البنك المركزي لصالح الحكومة عام 2016 إلى 100% تمويلًا مباشرًا، بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما أكده المحافظ أثناء لقائه التليفزيوني، وهو ما حذّرت من مخاطره قبل تحرير سعر الصرف وبعده من خلال مذكرة تفصيلية وطلبيْ إحاطة.

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية؛ لدراسته.