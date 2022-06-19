عضو بالنواب يطالب بتكثيف جهود ميكنة مصلحة الضرائب لتعظيم حجم المتحصلات

أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم خلال الجلسة العامة موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 مع إبداء عدد من الملاحظات التى يجب على الحكومة أخذها فى الاعتبار.

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، تعليقا على الموازنة العامة للدولة، نعي جميعنا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، وهو ما يستدعي منا جميعاً حكومةً وبرلمان وشعباً التكاتف للخروج من تبعات هذه الأزمة الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ثقتنا جميعاً في القيادة السياسية وقدرتها على مواجهة هذا التحدي وهذه الظروف الصعبة والخروج بنا إلى بر الأمان، لذا فإننا نوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه يوجد عدد من الملاحظات التى يجب على الحكومة أخذها فى الاعتبار وتمثلت فى:

أولاً: أداء وزارة المالية المتواضع فيما يخص منظومة الضرائب حيث إن حجم الإيرادات يمثل حوالي 13٪ من إجمالي الناتج القومي وهي نسبة متواضعة جداً، حيث إن متوسط حجم الإيرادات في الغالب يصل إلي حوالي 18٪، وبالتالي الفرق بين النسبتين بإمكانه تغطية العجز الموجود، ونقترح تكثيف جهود ميكنة مصلحة الضرائب وعمليات التحصيل، والذي سيكون له مردود إيجابي في تعظيم حجم المتحصلات الضريبية.

ثانياً: نفقات الهيئات الاقتصادية المبالغ فيها والذي لا تتناسب مع توجه الحكومة للتقشف.

ثالثاً: هناك العديد من الهيئات حجم إيراداتها متواضع جداً وبإمكانها تحصيل المزيد، فعلى سبيل المثال أرض المعارض يصل إجمالي حجم إيراداتها المتحصلة إلى ما يقرب من151 مليون جنية في حين أن بإمكانها تحصيل أكثر من ذلك. ونحتاج الفترة القادمة من جميع الهيئات إلى تعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة للدولة.