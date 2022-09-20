عضو بالبرلمان الأوروبي يلتقي مساعدي وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشئون الأوروبية

التقى السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ، والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، مع أنطونيو لوبيز عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الاوروبي، وعضو لجنة الشئون الخارجية وعضو وفد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وعضو وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.



جاء ذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ولتوطيد العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والاقتصادي.