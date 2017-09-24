عضو المجلس الاستشاري ينتقد منظومة البحث العلمي في مصر

أحمد الدسوقى: قال العالم المعروف فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، إن منظومة البحث العلمي في مصر بها خلل كبير، مشيرًا إلى أن الدستور لم يطبق حتى الآن فيما يخص نسبة الإنفاق على البحث العلمي، مؤكدا أن مصر تنفق ١% فقط من الناتج القومى على البحث العلمى، وهذه نسب

أحمد الدسوقى:

قال العالم المعروف فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، إن منظومة البحث العلمي في مصر بها خلل كبير، مشيرًا إلى أن الدستور لم يطبق حتى الآن فيما يخص نسبة الإنفاق على البحث العلمي، مؤكدا أن مصر تنفق ١% فقط من الناتج القومى على البحث العلمى، وهذه نسبة ضئيلة للغاية،





وأشار خلال لقائه ببرنامج “يحدث فى مصر”، إلى أن اسرائيل تنفق ٤.٦%من ناتجها القومى على البحث العلمى.

ولفت الباز إلى أن الباحثين فى مصر لا يحصلون على مليما واحدا من ميزانية البحث العلمى.

وأوضح أن مشروع أنفاق قناة السويس ومشروع المليون ونصف فدان من أفكار المجلس الاستشارى التابع لرئاسة الجمهورية.