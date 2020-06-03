عضو الغرفة: مستشفيات القطاع الخاص ترفض أسعار علاج كورونا المعلنة ولن تقدم الخدمة

قال إن معظم تلك المستشفيات ترى أن تقديم خدمة رعاية مرضى فيروس كوورنا مكلفة جدا ولايتم الربح منها.

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات إن مستشفيات القطاع الخاص ترفض الأسعار التى أعلنتها وزارة الصحة لتقديم خدمة علاج مرضى فيروس كورونا، موضحا أن 100% من تلك المستشفيات اتفقت على عدم تقديم الخدمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أن معظم تلك المستشفيات ترى أن تقديم خدمة رعاية مرضى فيروس كوورنا مكلفة جدا ولايتم الربح منها.

وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت تلك الاسعار لمن يريد تقديم الخدمة حيث أن مستشفيات وزارة الصحة لديها أسرة تكفي للمرضى في الوقت الحالي.

وأكد أنهم يطالبون بلقاء عاجل مع وزيرة الصحة لمناقشة الأسعار التى أعلنت عنها الوزارة مثلما جلست مع صناع الدواء اليوم .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أسعار خدمة رعاية مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة حيث أوضحت أن تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه وتكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه وتكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا ، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات. رئيس الوزراء يوجه بوضع سقف لتكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وتعد حالات التعافي التي أعلنت في بيان الصحة اليوم، أعلى معدل شفاء يومي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1088 حالة وفاة.