عضو الغرفة الألمانية: معرض أكيما 2018 فرصة لتبادل الخبرات

سمر السيد:قال تورى لومان، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن صناعة الأسمدة والكيماويات تعتبر من أحد أهم الصناعات فى مصر، مؤكداً أن هذا المجال ضرورى لنمو الاقتصاد.وذكر فى كلمته بفعاليات الندوة التى نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة صباح اليوم حول صناعة الكيماويات



سمر السيد:

قال تورى لومان، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن صناعة الأسمدة والكيماويات تعتبر من أحد أهم الصناعات فى مصر، مؤكداً أن هذا المجال ضرورى لنمو الاقتصاد.

وذكر فى كلمته بفعاليات الندوة التى نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة صباح اليوم حول صناعة الكيماويات في مصر واستخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة لتطويرها والفرص التصديرية، بمناسبة معرض “أكيماACHEMA ” الذي يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية فى الفترة ما بين 11 إلى 15 يونيو 2018، أن المعرض مهم للعاملين بقطاع الصناعات الكيماوية، وهو ليس فرصة للتجارة ولكن تبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات.

ومن المقرر أن يوجد 3.813 عارضا بالمعرض من 56 دولة، ويبلغ عدد الزوار المتخصصين نحو 128.888 ونحو 585 من الصحفيين ويحضر نحو 10.363 من الطلاب والمتدربين والمعلمين والتلاميذ، بخلاف 26.608 عاملين بأجنحته.

وسيصاحب المعرض مؤتمراً حول التساؤلات الراهنة المتعلقة بتكنولوجيا القياس والتحكم وقيادة العمليات الصناعية، والمؤتمر موضوعات اخرى كالتكنولوجيا الحيوية للكيمياء والتكرير الحيوى والانتاج التكاملى وتكنولوجيا تفاعل الكيمياء الحيوية والهندسة الكيمائية وتصميم العمليات وهندسة المصانع الرقمية والانتاج المرن للمصانع والاجهزة الذكية وغيرها من الموضوعات الهامة والحيوية الخاصة بهذا المجال.