عضو «التصديري للعقارات» يطرح مقترحين لتطبيق التحول الرقمي

أحدهما قيام وزارة الإسكان بعمل ما يسمى بالعملات الرمزية لأصل عقاري واحد على الأقل مثلما حدث في مشروع Aston Plaza في الإمارات

طرح عمرو القاضي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للعقارات ، اقتراحين لتطبيق التحول الرقمي في مصر.

وأوضح القاضى خلال مشاركته فى ندوة إليكترونية أن الاقتراح الأول يتركز فى قيام وزارة الإسكان بعمل ما يسمى بالعملات الرمزية لأصل عقاري واحد على الأقل مثلما حدث في مشروع Aston Plaza في الإمارات العربية المتحدة .

والمشروع الإماراتى هو أول مشروع عقاري بعملة البتكوين، الذي تم إطلاقه قبل أن توفر الدولة البنية التحتية لتطبيق تكنولوجيا الـ «بلوك تشين».

وعن المقترح الثانى، فقد لخصه فى أن يكون هناك هيئة إدارية تابعة لمجلس الوزراء تضم الوزارات التالية: الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي وعددًا من الهيئات المعنية لتكون هذه التقنيات حيذ التنفيد، مما سيساهم في رفع مؤشر مصر في السوق العقارية العالمية.

جاء ذلك خلال عقد خبراء وقادة السوق العقارية المصرية “جلسة ختامية لسوق العقارات” بمؤتمر الافتراض لانفستيجيتت بمشاركة النخبة من الخبراء والمتخصصين فى القطاع.

وخلال الجلسة أعلن الخبراء آليات ونظم الاستفادة من تطبيق منظومة التحول الرقمى، التى اعلنتها اللجنة العقارية التابعة لـ «إنفستجيت»؛ منوهين إلى أهمية الارتقاء والنهوض بقطاع العقارات وإعادته إلى المسار الصحيح .

وشارك فى الجلسة عدد من مسئولى شركات التطوير العقارى، ومنهم المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة «مينا»، وحضور الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، والمهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، ونهاد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «KVRD».

بجلنب المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية» ، وعمرو القاضي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للعقارات ، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للتطوير العقاري .