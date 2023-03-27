عضو التحالف الحاكم في إسرائيل: بنيامين نتنياهو سيؤجل مناقشة الإصلاح القضائي

قال بيان صادر عن حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وعضو التحالف، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيؤجل عملية المناقشات بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل المخطط له إلى الشهر المقبل.

وأضاف البيان ان التشريع سيتم دفعه الى الجلسة القادمة للبرلمان الاسرائيلي من اجل “تمرير الاصلاح من خلال الحوار”.

وسيبدأ البرلمان عطلة الأسبوع المقبل في عطلة عيد الفصح.

في موازاة ذلك، كشف بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفق مع شريكه في الائتلاف الحاكم بن غفير على منح وقت أطول لبحث التعديل القضائي من أجل إقراره

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تعليق التعديلات القضائية ، التي أثارت احتجاجات واسعة، وذلك بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي.

تأجيل مناقشة الإصلاح القضائي

وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية في وقت لاحق اليوم.

من جانبها، نقل موقع “واي.نت” عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء القول إن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض بنيته تعليق التعديلات القضائية.

وعبر متحدث باسم البيت الأبيض أمس عن قلق واشنطن إزاء التطورات في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع على خلفية معارضته للتعديلات القضائية.

وقال المتحدث في بيان نشره البيت الأبيض “نواصل حث القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن”.

تعليق التعديلات القضائية

وكان منظمون في إسرائيل قالوا إن أكثر من 630 ألف متظاهر شاركوا في مظاهرات بمختلف مدن إسرائيل يوم السبت الماضي، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لفرضها.

وأقال نتنياهو أمس الأحد وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، بعدما دعا الأخير إلى وقف التشريع لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود “تهديدات هائلة” مع وصول ما اعتبره “انقساما” إلى داخل الجيش الإسرائيلي.

واليوم، قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الآلاف بدأوا في التجمع أمام مبنى الكنيست في القدس ووسط تل أبيب، للاحتجاج على التعديلات القضائية.

وذكرت الصحيفة أن القطارات المتجهة إلى القدس تكتظ بالركاب، مع توجه المتظاهرين من جميع أنحاء إسرائيل إلى المدينة للمشاركة في الاحتجاجات.