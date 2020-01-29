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عضو البنك الألماني يبحث مع طارق عامر الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي المصري

تأتي زيارة بالتس تعبيرا عن المصلحة المستقرة والمتبادلة لمواصلة تعميق هذه العلاقات
سمر السيد 12:22 ص, الخميس, 30 يناير 20 12:22 ص, الخميس, 30 يناير 20

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يقوم بوركهارد بالتس، Burkhard Balz عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني، بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 29 إلى 31 يناير الحالي لاستطلاع وضع القطاع المالي والوضع الاقتصادي، وبحث فرص تعميق التعاون بين البنكين المركزيين، وفق بيان صحفي صادر عن السفارة الألمانية بالقاهرة.

صرح السفير الألماني سيريل چان نون بهذه المناسبة قائلا إنه ترتبط ألمانيا ومصر بعلاقات متنوعة في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن ثم تأتي زيارة بالتس تعبيرًا عن المصلحة المستقرة والمتبادلة لمواصلة تعميق هذه العلاقات.

وأضاف بيان السفارة الألمانية بالقاهرة، أنه من بين اللقاءات التي سوف يجريها بالتس لقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حيث يتركز هذا اللقاء بصفة خاصة على الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي المصري.

وأضاف: “نريد أن ندرس كيفية قيام البنك الاتحادي الألماني بدعم البنك المركزي المصري، في إطار الحوار الدولي بين البنوك المركزية”.

ووفق بيان السفارة الألمانية بالقاهرة، يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية والاتحادات الاقتصادية الألمانية.

جدير بالذكر أن البنك الاتحادي الألماني هو البنك المركزي المستقل لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقد أصبح منذ عام 1999 جزءا من منظومة عملة اليورو التي يتولى في إطارها بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية الأخرى والمركزي الأوروبي المسؤولية عن نظام عملة اليورو المشتركة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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