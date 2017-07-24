عضو الاستثمار العقارى: لهذه الأسباب تعثرت مشاريع في القطاع

- البستانى: هناك شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توقفت عن تنفيذ مشروعاتهابدور إبراهيم: أكد المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية أن هناك شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الاستثمار العقارى توقفت عن العم

– البستانى: هناك شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توقفت عن تنفيذ مشروعاتها



بدور إبراهيم:

أكد المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية أن هناك شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الاستثمار العقارى توقفت عن العمل بمشروعتها نتيجة لعدة اسباب اهمها عدم الخبرة الكافية وايضا اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة.





ولفت الى ان هذه الشركات كانت تبحث عن المكاسب السريعة عن طريق بيع مشروعتها على الماكيت، مؤكدا أنه لابد من الاسراع فى تنفيذ قانون المطور العقارى اذ أن إقرار مشروع قانون التطوير العقارى، سيساهم فى تنظيم القطاع والقضاء على بعض السلبيات التى تحدث في مقدمتها شركات الوهم العقارى.

وتوقع تضرر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخروج بعضها من السوق بالإضافة إلى تعثر عدد من المشاريع العقارية نظرا لارتفاع تكلفتها الإجمالية، وكذلك تأثر مؤسسات عديدة ترتبط أعمالها بشكل مباشر بالقطاع العقاري كمؤسسات الانشاء والمكاتب الهندسية وغيرها.

وطالب الحكومة بالتركيز على تفعيل قانون الاستثمار وإصدار تشريعات الإفلاس والشركات، مؤكدا ضرورة ابتعاد الدولة عن منافسة القطاع الخاص فى كافة المشروعات مع اكتفائها بدور المنظم وترك الفرصة للقطاع الخاص لقيادة حركة الاستثمار.

وأشار الى إن للعقار دورة تستمر على مدار خمس إلى ست سنوات، تبدأ معها أسعار العقار في الارتفاع التدريجي إلى حين أن تصل الأسعار إلى معدلات لا يمكن بعدها الصعود ويحدث تضخم ملحوظ وتكون الأسعار مبالغاً فيها، حيث يبدأ عقب تلك الفترة ركود نتيجة ارتفاع الأسعار إلى معدلات قياسية مبالغ فيها لا يستطيع المستثمر خلالها تحقيق العوائد المرجوة، مما يصيب حركة التداول ويتراجع حجم الطلب على الشراء مقابل ارتفاع لحجم المعروض.