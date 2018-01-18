عضو اتحاد مقاولى التشييد: المشروعات الكبري رفعت الشركات بالسوق 130%

المال - خاصأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على ان قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ 4 سنوات الاخيرة ظهر أثرها فى دخول شركات جديدة للسوق وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بنسبة تتخطى الـ 130 % مقارنة بـ2011 .وأ



المال – خاص

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على ان قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ 4 سنوات الاخيرة ظهر أثرها فى دخول شركات جديدة للسوق وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بنسبة تتخطى الـ 130 % مقارنة بـ2011 .

وأشار إلى أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد قد شهد تراجعا عقب ثورة يناير وغياب الاستقرار الأمنى والسياسى وكذلك عدم طرح مشروعات من قبل الدولة أو القطاع الخاص حيث تخارج من السوق حوالى 27 ألف شركة ليصل عدد الشركات العاملة إلى 13 ألف شركة.

وأوضح أن السوق شهدت عودة عدد كبير من الشركات ودخول أخرى مع بدء ثورة التنمية والتعمير خلال النصف الثانى من 2014 وطرح الدولة مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء مع نهاية 2017 إلى حوالى 30 ألف شركة.

وأضاف أن تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة إلى السوق يسهم فى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، خاصة أن قطاع المقاولات يحتاج الى عمالة كثيفة مشيراً الى ان القطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل فى السنوات الاخيرة.

