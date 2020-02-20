عضو اتحاد المقاولين: الشركات ملتزمة تماما بسداد الضرائب

أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن جميع شركات المقاولات ملتزمة تماما بسداد الضرائب سواء ضرائب القيمة المضافة أو الضريبة على الأعمال وضرائب الأرباح التجارية والصناعية.

شركات المقاولات ملزمة بسداد الضرائب بغض النظر عن تأخر مستحقاتهم

وأشار يوسف خلال تصريحات خاصة لـ”المال”، الضرائب تعتبر دينا أساسيا ملزما على الشركات بسدادها بغض النظر عن تأخر مستحقاتهم المالية.

الشركات التي لا تقوم بالسداد تعرضت لحالة من التعثر

وأضاف أن شركات المقاولات التي لا تلتزم بسداد هذا الدين قد تكون تعرضت لحالة من التعثر، الأمر الذي جعلها غير متمكنة من الالتزام بسداد الضرائب المنوط سدادها للدولة.

الضرائب لا تطالب بمستحقاتها إلا من خلال المستحقات التي تم صرفها بالفعل

وتابع عضو الاتحاد، أن مصلحة الضرائب لا تطالب بمستحقاتها إلا من خلال المستحقات التي تم صرفها بالفعل من قبل الشركة، لافتا إلى أن المستخلص الذي لم يتمم أعماله بالتالي لن يقع تحت طائلة رسوم الضرائب.

شركات المقاولات مشكلاتها مع جهات الإسناد

وأفاد أن شركات المقاولات لم تكن مشكلاتها مع الضرائب ولكن المشكلة مع جهات الإسناد التي تقوم بوقف التمويل للشركات بمجرد انتهاء مدد الإشغال لدى الشركات.

ضرائب الأرباح التجارية والصناعية

وأوضح يوسف أن بالنسبة لضرائب الأرباح التجارية والصناعية فالشركات تقوم بسداد 1% تحت حساب الأرباح التجارية والصناعية، وبالتالي لاتوجد شركة مقاولات واحدة لديها مبرر عن سداد الضرائب سواء القيمة المضافة أو الأرباح التجارية والصناعية.

قرار وزير المالية

كان وزير المالية محمد معيط قد أصدر قرارا جديدا بإلزام المراقبين الماليين بجهات الموازنة العامة للدولة بعدم صرف أي مستحقات للشركات التي تقدم خدمات للحكومة إلا بعد مراجعة الموقف الضريبى لها أولا والحصول على مستند من مصلحة الضرائب بهذا الشأن.