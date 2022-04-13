عضو اتحاد الكرة عن اختيار إيهاب جلال لقيادة المنتخب: المدرب المصري يستحق الثقة (فيديو)

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أسباب اختيار إيهاب جلال، لقيادة المنتخب المصري خلفًا لكارلوس كيروش، بدلًا من التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وقال إيهاب الكومي، خلال تصريحات تليفزيونية: اخترنا مدير فني مصري بسبب الإنجازات الكبيرة التي حققها المدربين المصريين السابقين، خاصًة وأن المدربين الأجانب يحصلون على مبالغ طائلة ولم يحققوا بطولات، باستثناء هيكتور كوبر الذي أهلنا لكأس العالم.

وأضاف أن المدرب المصري يستحق تجديد الثقة فيه في الفترة المقبلة، خاصًة وأن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 ستبدأ في يونيو المقبل، وكان من الصعب التعاقد مع مدرب أجنبي، حتى ولو كان الجهاز المساعد مصريًا.

وعن أول تعليق من حسام حسن بعد تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية للفراعنة، قال الكومي: أود أن أنتهز الفرصة للإشادة برد فعل حسام حسن، وأرجو من الجميع الالتفاف حول منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وعن كواليس اجتماع اتحاد الكرة لاختيار المدير الفني، نفى الكومي وجود أي مشادات تمت بين أعضاء المجلس، قائلًا: المناقشات بين أعضاء اتحاد الكرة بشأن اختيار المدير الفني لم ترتق لحد الخلاف، اتفقنا من اللحظة الأولى على أن تنفيذ رأي الأغلبية.

وتابع: الاختلاف في الرأي شيء صحي في اتخاذ أي قرار، بالطبع نحترم حازم إمام ومحمد بركات وكان لهما رأيهما بتواجد مدير فني أجنبي، لكن في النهاية حسمنا قرارنا برأي الأغلبية.