عضوية فتح الله بمصر المقاصة تثير جدلاً قانونياً

كتب ـ شريف عمر: أثار انتقال محمد فتح الله، لتولى مهام العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية ، اعتباراً من يناير الجارى، جدلاً حول وضع عضويته بمجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، والتى كان قد فاز بها عام 2015، كممثل عن شركته التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية. وعلمت &laqu



كتب ـ شريف عمر:

أثار انتقال محمد فتح الله، لتولى مهام العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية ، اعتباراً من يناير الجارى، جدلاً حول وضع عضويته بمجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، والتى كان قد فاز بها عام 2015، كممثل عن شركته التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية.

وعلمت «المال» أن ياسر راشد، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، تقدم بطلب لشركة مصر المقاصة، للحصول على المقعد، بعد تغير منصب «فتح الله» الوظيفى، على اعتبار أنه حصل على المركز التالى فى الانتخابات التى أجريت فى 2015، كما تقدم «راشد» بطلب أخر للهيئة العامة للرقابة المالية، لدراسة الأمر.

كما علمت «المال» أن الأخير استند فى طلبه على أن “فتح الله” بانتقاله لشركة بلوم، بات غير مطابق لشروط عضوية مصر المقاصة، الواجب توافرها فى ممثلى شركات السمسرة، موضحا أن “فتح الله” تم انتخابه كممثل عن شركة التوفيق، كما أن «بلوم» تعرضت للايقاف فى شهر سبتمبر، وفقا لقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم فهى غير متوافقة مع شروط العضوية.

يذكر أن الموقع الإلكترونى للمقاصة، يشير إلى أن الشروط الواجب توافرها فى العضو المنتدب المرشح لتمثيل شركات السمسرة، تتضمن ألا يكون قد سبق وقف شركته عن النشاط لمدة سنتين.

وقالت مصادر، إن «مصر المقاصة» ما زالت تدرس البدائل، فى ظل اقتراب انعقاد الجمعية العمومية فى أبريل المقبل، والتى قد تتجه لإدراج بند يقضى بإجراء انتخابات على مقعد «فتح الله»، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، نظراً لاقتراب انتهاء مدة ولاية المجلس الحالى، فى ديسمبر المقبل.

وأجريت انتخابات عضوية المقاصة، فى أبريل 2015، وسط منافسة بين 6 مرشحين لاقتناص 3 مقاعد للسمسرة، وهم: محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارت، وعونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان لتداول الأوراق المالية، ومحمد فتح الله، ممثلاً عن التوفيق لتداول الأوراق المالية، وياسر راشد، العضو المنتدب لشركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، ومحسن السلامونى، العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة، ومحمد سعيد، العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، وانتهت الانتخابات بفوز عونى، وماهر وفتح الله، فيما جاء راشد فى المرتبة الرابعة.

ويتكون مجلس إدارة المقاصة حالياً من محمد عبدالسلام، رئيساً، وطارق عبدالبارى، عضواً منتدباً، ونضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجناينى، أعضاء ممثلين عن أمناء الحفظ، وخالد سرى صيام، وعمرو بهاء، من ذوى الخبرة، ومحمد فريد، ممثلاً عن البورصة المصرية، إلى جانب ثلاثى السمسرة.