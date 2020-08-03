عضويات دبلوماسية وشقق وهمية.. ضحايا جدد للنصب بالمحافظات

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن تفاصيل قضيتي نصب ضحاياها في محافظتي سوهاج والقاهرة، بعدما استخدم المتهمون حيلة تخصيص وحدات سكنية وعضويات دبلوماسية وهمية للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

النصب ببيع شقق وهمية

في سوهاج، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من 7 أشخاص -مقيمين بمحافظة سوهاج- قالوا فيه إن سائقًا -مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج “له معلومات جنائية”، يمارس نشاطًا إجراميًا تمثل في النصب على المواطنين راغبي الحصول على قطع أراضٍ ووحدات سكنية، مُدعيًا نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات المعنية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأن المذكور استولى من الشاكين على مبلغ مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه، تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

قناع العمل التطوعي بمنظمات حقوق الإنسان للاستيلاء على الأموال

على صعيد آخر، ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالقاهرة بعد انتحال العديد من الصفات للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

تعود التفاصيل، لتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد الأشخاص -مقيم بالقاهرة- عن إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، انتحل خلالها العديد من الصفات.

وأكدت التحريات أنه زعم حصوله على شهادات ممنوحة له من بعض المنظمات الوطنية والدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، نظرًا لجهوده في تحقيق السلم والسلام الاجتماعي.

وأوضحت أنه استغل تلك الصفات المنتحلة للإيقاع بضحاياه من راغبي الالتحاق بالعمل التطوعي بمجال حقوق الإنسان، وذلك عن طريق إيهامهم بقدرته على منحهم صفات وعضويات دبلوماسية بالعديد من المنظمات الوطنية والدولية العاملة في ذات المجال.

وطالب منهم تحويل مبالغ مالية على شريحة هاتف محمول بواسطة خدمة تحويل الأموال الخاصة بشركات المحمول، تتراوح بين 5 : 15 ألف جنيه مصري، نظير منحهم تلك العضوية المزعومة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وضبط شريحة الهاتف المستخدمة في الواقعة وهاتفه المحمول.

وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.