عضوة بـ«المركزي الأمريكي»: هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة

قالت المحافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى، ميشيل بومان، إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكلٍ أكبر لخفض معدلات التضخم، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وأضافت العضوة بمجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، أنها دعمت زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي، نظراً للتضخم الذي لا يزال مرتفعاً، والإنفاق الاستهلاكي القوي، والانتعاش في سوق الإسكان وسوق العمل الذي يساعد على تغذية الأسعار المرتفعة.

ورفع الفيدرالي الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأعلى مستوياتها منذ 2001 في اجتماعه في يوليو، وأشار إلى إمكانية إجراء رفع إضافي في سبتمبر.

وقالت ميشيل بومان «أتوقع أيضاً أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة على الأرجح لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2%».

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي إلى 3% من 4% خلال مايو.

وأكدت أيضاً أن السياسة النقدية ليست على «مسار محدد مسبقاً»، وسوف تقود البيانات القرارات المستقبلية.

وتابعت «يجب أن نظل على استعداد لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع مستقبلي إذا كانت البيانات الواردة تشير إلى أن التباطؤ في معدلات التضخم قد توقف».

وأشارت بومان إلى بعض التقدم في معدل التضخم، والذي تباطأ من خلال مؤشر أسعار المستهلك المتابع على نطاق واسع إلى معدل سنوي 3% في يونيو منخفضاً من 9% في منتصف العام الماضي.

وقالت العضوة بمجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، إنه لا يزال هناك العديد من الوظائف المتاحة أكثر من عدد العمال لملء تلك الوظائف.