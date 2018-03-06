عصفور: لدينا قدرة لتنمية التجارة مع الكوميسا بنحو 25%

أحمد اللاهونىدعت الدكتورة أمانى عصفور، رئيس مجلس إدارة لجنة أعمال الكوميسا، القطاع الخاص إلى أهمية تحديد المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين المصريين فى التعامل مع دول الكوميسا ومخاطبة المجلس بها، مشيرة إلى أن المنتجات المصرية تمثل 3% من إجمالى حجم التجارة داخل الكوميسا.وقالت خلال اجتماع لجنة ا



أحمد اللاهونى

دعت الدكتورة أمانى عصفور، رئيس مجلس إدارة لجنة أعمال الكوميسا، القطاع الخاص إلى أهمية تحديد المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين المصريين فى التعامل مع دول الكوميسا ومخاطبة المجلس بها، مشيرة إلى أن المنتجات المصرية تمثل 3% من إجمالى حجم التجارة داخل الكوميسا.

وقالت خلال اجتماع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مجلس أعمال الكوميسا المنعقد اليوم، أن سوق الكوميسا تعتبر واعدة، مؤكدة أن مصر لديها القدرة على تنمية حجم التجارة البينية مع الكوميسا بنحو 25%.

ولفتت إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا بلغ 2,5 مليار دولار فقط.

وأضافت انه على الرغم من أن المنتج المصرى معفى من الجمارك لدول الكوميسا، لكن صعوبة نقل الصادرات لأسواقها تدفع المصدر للبحث عن أسواق بديلة.