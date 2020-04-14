عصام ناصف: نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في مواقع الأعمال داخل «مستقبل سيتي»

أكد عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية – المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، أن شركته حريصة على التواصل الدائم مع المطورين العقاريين، والشركات القائمة على تنفيذ أعمال البنية التحتية بـموقع “مستقبل سيتي”، وذلك لتذليل كافة العقبات والمشكلات الطارئة التي قد تواجههم في مواقع العمل في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال ناصف في بيان له اليوم إن الشركة منذ الإعلان عن أول إصابة بهذا الفيروس في مصر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بالمقر الإداري للشركة أهمها توزيع الكمامات والمطهرات للحفاظ على سلامة وصحة فريق عمل بالشركة.

إلى جانب متابعة مواقع أعمال شركات المقاولات المسئولة عن تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية وكذلك المطورين العقاريين داخل مستقبل سيتي لاتباع كافة إجراءات الوقاية ومراقبة مدى الالتزام بمعايير السلامة حفاظاً على صحة وسلامة كافة العاملين مع متابعة مستجدات الموقف يوميا.

معدلات تنفيذ المشروعات تسير بشكل طبيعي

وأكد أن سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات داخل مستقبل سيتي تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف أي من الشركات عن اعمال التنفيذ بالموقع ولكن مع مراعاة أعداد العمالة داخل كل موقع وتطبيق سياسة التناوب، بالإضافة إلى توفير الشركات لسيارات إسعاف مجهزة وكل ما ورد من إجراءات إحترازية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء وذلك لتكون على أهبة الاستعداد في حال الحاجة لها لا قدر الله.

ورأي أن الدولة المصرية نجحت حتى الآن في إدارة هذه الأزمة والحفاظ على أرواح المواطنين مقارنة بمعدلات الإصابة بهذا الفيروس في باقي دول العالم.

كما نفذت الدولة عدداً من القرارات الإقتصادية التي من شأنها الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ولعل أبرزها قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فهو قرار “شجاع وجرئ” من شأنه دعم الشركات المحلية بكافة قطاعات الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية وحمايتها من التعثر بالإضافة إلى تحقيق حراك في السيولة المالية في السوق المصري.

واختتم ناصف قائلا: إن القطاع العقاري سيستفيد أيضاً من هذا القرار حيث سيساهم في تشجيع شركات التطوير العقاري في الحصول على تسهيلات من البنوك لاستكمال أعمال التنمية والتطوير.

كما يعزز من أهمية القطاع العقاري المصري كاستثمار امن دائما فى فترات التقلبات، واكد ناصف علي ثقته في قدرة الاقتصاد والقطاع العقاري في تجاوز الازمة الحالية بتكاتف جميع الجهات في الدولة.

