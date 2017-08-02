عصام ناصف: تأسيس شركتين للخدمات بين المستقبل والأهلى

بدور إبراهيمقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد للاعلان عن توقيع الشراكة مع شركة الأهلى للتنمية العقارية، إنه خلال 60 يوما سيتم تأسيس شركتين للخدمات بالمشروع المقرر اقامته بين الشركتين على مساحة 578 فدانا بمستقبل سيتى

بدور إبراهيم

قال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد للاعلان عن توقيع الشراكة مع شركة الأهلى للتنمية العقارية، إنه خلال 60 يوما سيتم تأسيس شركتين للخدمات بالمشروع المقرر اقامته بين الشركتين على مساحة 578 فدانا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة.

واضاف أن المشروع سيوفر 15 الف فرصة عمل فى مختلف التخصصات.

وأعلن اليوم عن توقيع عقد شراكة تقوم بمقتضاه الأهلى – صبور بتنمية وتطوير مشروع سكنى عمرانى متكامل الخدمات بمستقبل سيتى على مساحة 578 فدانا أى ما يعادل 2.4 مليون متر مربع بايرادات متوقعة 35 مليار جنيه.