عصام ناصف: التعاقد مع 10 من كبار المطورين لتنمية 3200 فدان بمستقبل سيتى

■ 4 شراكات مع «الأهلى- صبور» وتطوير مصر وأبناء حسن علام ومكسيم ■ 3.5 مليار جنيه إجمالى تعاقدات المرافق للمرحلة الأولى والثالثة والإنتهاء من الأعمال أوائل 2020 ■ الاستعداد لتأسيس شركات خدمية بالتعاون مع المطورين لتأكيد نموذج المدينة المستدامة بدور إبراهيمكشف المهندس عصام ناصف ر

■ 4 شراكات مع «الأهلى- صبور» وتطوير مصر وأبناء حسن علام ومكسيم

■ 3.5 مليار جنيه إجمالى تعاقدات المرافق للمرحلة الأولى والثالثة والإنتهاء من الأعمال أوائل 2020

■ الاستعداد لتأسيس شركات خدمية بالتعاون مع المطورين لتأكيد نموذج المدينة المستدامة

بدور إبراهيم

كشف المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، أن الشركة وقعت خلال الـ6 أشهر الماضية عقودًا مع 4 من كبار شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق لتنمية وتطوير الأراضى بمستقبل سيتى.

وأضاف ناصف فى حوار لـ«المال» أن العقود الأربعة مع شركة الأهلى للتنمية العقارية لتطوير وتنمية 578 فدانًا، وجارٍ إقامة مجتمع عمرانى متكامل الخدمات، وهو مشروع «CITY OF ODYSSIA» وتم مؤخرا توقيع اتفاق ثلاثى بين الشركتين والبنك الأهلى المصرى لفتح حساب بنكى وسيط «Escrow Account» لتنظيم وإدارة الاحتياجات والتدبيرات المالية للمشروع وتبلغ إجمالى استثماراته 35 مليار جنيه تقريبًا.

والعقد الثانى مع شركة تطوير مصر لتنمية وتطوير325 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل الخدمات وهو مشروع «Bloomfields»، كما تعاقدت تطوير مصر على شراء 90 فدانا لإقامة مشروعات تعليمية تشتمل على جامعات ومدارس دولية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وتم مؤخرًا أيضًا توقيع اتفاق ثلاثى بين المستقبل وشركة تطوير مصر والبنك التجارى الدولى CIB لفتح حساب بنكى مشترك “Escrow Account” ووفقًا للتعاقد المبرم يقوم البنك بدور تنظيم إيداع الإيرادات وتوزيعها على الشركاء.

وأشار إلى أن العقد الثالث مع شركة حسن علام العقارية لتنمية، وتطوير 250 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل HAPTOWN باستثمارات تصل إلى 17 مليار جنيه تقريبا، ويشتمل على مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة، وكذلك مجمعات تجارية وخدمية وإدارية.

أما العقد الرابع مع شركة مكسيم للاستثمار لتنمية وتطوير مشروع The Canyon على مساحة ما يقرب من 200 فدانا.

ولفت إلى أن الشركة تتبع مختلف الآليات لتنمية وتطوير الأراضى، وفضلت فى الآونة الأخيرة اتباع آلية الشراكة باعتبارها إحدى الآليات النموذجية للإسراع من عملية التنمية والتطوير، إذ تتيح للمطور توجيه السيولة المالية إلى تنفيذ المشروعات دون تحمل أعباء سداد مقدمات وأقساط الأراضى، مشيرًا إلى الدولة ارتأت أهمية تلك الآلية فى تحقيق خطة التنمية والتطوير المستهدفة، وهو ما ظهر جليًّا فى توسعها بطرح أراضٍ بنظام الشراكة.

وأوضح ناصف أن تلك الآلية تتيح أيضا للجهة المالكة للأراضى تحقيق إيرادات متزايدة، مشيرًا إلى أن الشركة سعرت ووضعت تقييمًا للأراضى بها، ووصلت إلى عروض مالية تفوق ذلك التقييم فى العقود التى وقعتها بنظام الشراكة بما يعكس صحة رؤية الشركة.

وأكد أن الشركة تشترط فى عقود الشراكة الموقعة مع المطورين العقاريين أن تشمل المشروعات على خدمات متنوعة من تجارية وترفيهية وطبية تعليمية ورياضية وغيرها لتحقيق فكر التنمية العمرانية المتكاملة، وتوفير المزيد من الخدمات لمدينة “مستقبل سيتى”، مشيرًا إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها ستعكس نموذجًا مثاليًا للشراكة، وتُسهم فى توفير منتجات مبتكرة وقيمة مضافة للقطاع العقارى.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًّا عروضًا من شركات تطوير عقارى كبرى راغبة فى الحصول على أراض لإقامة مشروعات متكاملة الخدمات «بمستقبل سيتى» بنظام الشراكة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، إلى أن الشركة فضلت اتباع آليات الشراكات والبيع المباشر للشركات الجادة لاختصار الوقت الزمنى الذى تستغرقه إجراءات الطرح التقليدية فى تلقى الطلبات والفتح والبت الفنى والمالى والدراسات، والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 9 أشهر، بينما تستغرق الآليات الأخرى توقيتا زمنيا أقصر تتلاءم مع المتطلبات الحالية لشركات التطوير العقارى.

وشدد على أن المستقبل للتنمية العمرانية تركز على سابقة أعمال شركات التطوير العقارى المتقدمة للحصول على أراض “بمستقبل سيتى” والتأكد من خبراتها الفنية والكفاءة المالية للتأكد من قدرتها على تنمية، وتطوير المشروع وفقا للخطة المستهدفة من الشركة، كما أن حرص الشركة على انتقاء المطورين يعد أحد سمات «مستقبل سيتى»، والتى تدفع كبار شركات التطوير العقارى للتسارع على الحصول على قطع مشروعات جديدة بها بصورة مستمرة.

وأضاف أن شركة المستقبل تدرس طرح عدد من قطع الأراضى الخدمية على شركات التطوير العقارى الرائدة والكبرى للتنمية والتطوير خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وأوضح ناصف أن إجمالى عدد شركات التطوير العقارى العاملة فى «مستقبل سيتى» حتى الآن 10 شركات من كبار شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق، وتنفذ حاليا مشروعات كبرى، وتتمثل الشركات فى الأهلى للتنمية العقارية بمشروعاتها الثلاثة، جرين سكوير، ولافنيير، واريا، وتبلغ مساحات المشروعات الثلاثة 80،100، 108 فدادين على الترتيب، بالإضافة إلى المشروع الرابع CTY OF ODISSYAالذى يتم تنفيذه بالشراكة مع المستقبل للتنمية العمرانية، وشركة وادى دجلة للتنمية العقارية بمشروعها نيوبوليس على مساحة إجمالية 545 فدانًا، شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى وتنفذ مشروع زيزنيا المستقبل على مساحة 70 فدانا، شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية وتستعد لتنفيذ مشروع بيتا جرينيز نيو كايرو على مساحة 84.7 فدان، وكذلك شركة جراند بلازا بمشروعها لاميرادا المستقبل على مساحة إجمالية 77 فدانًا، شركة الربوة للخدمات التعلمية بمشروعها مجمع مدارس متكامل على مساحة 16.44 فدانا، إضافة إلى شركات تطوير مصر وحسن وعلام ومكسيم وشركة المقاولون العرب.

ولفت ناصف إلى أن تلك الشركات خصص لها 3200 فدان تقريبا يجرى تنميتها حاليا، وتقع بالمرحلتين الأولى والثالثة “بمستقبل سيتى” أى ما يعادل %30 تقريبًا من إجمالى المساحة الكلية، لافتًا إلى أن المساحة الإجمالية للمدينة 11 ألف فدان تقريبا مقسمة على 5 مراحل.

كما تقسم مساحات الأراضى بمستقبل سيتى إلى 6،000 فدان للمشروعات السكنية المتكاملة و2،500 فدان للطرق والمساحات الخضراء، و2،500 فدان للمشروعات الخدمية، وتقوم شركة المستقبل للتنمية العمرانية بأعمال التنمية والتطوير والتسويق والإدارة والاستثمار للمشروع، وتشمل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية مثل شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحى، وخدمات مكافحة الحريق، وتوصيل الغاز الطبيعى، والتخطيط الأساسى والتنسيق الجمالى والحضارى للمشروع بوجه عام، وإدارة المرافق، كما تقوم المستقبل بتنفيذ المرافق والخدمات والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، وكذلك إعداد تصور شامل واشتراطات للتصميم والاستدامة، بالإضافة إلى عمليات التسويق والبيع للمشروع، وتهدف إلى التعاون مع المطورين العقاريين بكل التخصصات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال استراتيجية مرنة وآليات متعددة سواء من خلال (المزايدات بالمظاريف المغلقة – الشراكات – التفاوض المباشر وغيرها) وتقوم الشركة بدراسة واختيار العروض التى تتوافق مع السياسة العامة للشركة.

وأضاف ناصف أن الشركة وقعت عقود مقاولات لتنفيذ مختلف أعمال المرافق بمستقبل سيتى مع كبرى شركات المقاولات المتخصصة، وتسلمت تلك الشركات المواقع، كما تم التعاقد مع عدد من مكاتب الاستشارات الكبرى، منها: محرم باخوم وشاكر للإشراف على عمليات التنفيذ، وإدارة المشروع.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة عقود المرافق التى تم توقعيها لأراضى المرحلة الأولى حوالى 3.5 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تصبح جميع مشروعات مطورى المرحلة الأولى كاملة المرافق خلال 2020.

يشار إلى أنه تم التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء على توفير قدرة كهربائية500 ميجا فولت أمبير، وذلك عن طريق ربط محطة محولات “مستقبل سيتى” بمحطة محولات بدر، باستخدام خطوط كابلات هوائية وأرضية، وجارٍ طرح أعمال تنفيذها على المقاولين المتخصصين.

كما تم التعاقد مع شركة “Getra” لتوريد عدد ( 2 ) محول قدرة 150 ك.ف.أ / محول جهد 220 ك.ف /22/22 ك.ف، وتم التعاقد مع تحالف شركات “مجموعة الخرافى – هيونداى – دايو” لتوريد وتركيب محطة محولات سيتى (1) جهد 220 ك.ف / 22 ك.ف، كما تم التعاقد على تنفيذ شبكات الجهد المتوسط للمشروع حتى الحدود الخارجية لقطع أراضى المرحلة الأولى مع شركة السويدى إليكتريك.

ولفت ناصف إلى أن المستقبل للتنمية العمرانية تعاقدات أيضًا مع شركتى (الهاشمية – إيماك) على تنفيذ شبكة الطرق “المرحلة الثالثة” وطريق رقم (4) الشمالى للمشروع، وذلك لخدمة المطورين العقاريين بالمرحلة الثالثة، هذا بالإضافة إلى إنجاز طرق المرحلة الأولى بنسبة تصل إلى 80%.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد وافق على منح المستقبل للتنمية العمرانية شهادة ترخيص توزيع الطاقة الكهربائية، إذ تتولى الشركة من خلاله أعمال توصيل وإمداد المطورين والمشروعات العقارية داخل “مستقبل سيتى” بالطاقة الكهربائية اللازمة، إضافة إلى تركيب العدادات وتوزيع الطاقة وتحصيل الفواتير من العملاء سيُسهم فى تقديم خدمة أفضل للمطورين وضمان سرعة تنفيذ وتوصيل الكهرباء، وذلك لإشراف الشركة على جميع العمليات والمهام الفنية، كما أن شركة المستقبل بموجب هذا الترخيص ستحل محل شركة الكهرباء فى جميع الخدمات الموكلة لها.

وتم منح الترخيص للشركة فى 2016 ولمدة خمس سنوات وفقا لأحكام قانون توزيع الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على أن يجدد سريانه سنويا.

وأشار إلى أن المستقبل التزمت بإنشاء محطة معالجة ثلاثية داخل “مستقبل سيتى” على نفقتها مع عمل كل الدراسات البيئية وتبلغ طاقتها المعالجة 240 الف متر مكعب / يوم تكفى تصرفات المشروع وسيتم استخدام المياه المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالمشروع.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتعاقداتها مع المقاولين وذلك لضمان إستمرارية الأعمال والتنفيذ فى البرامج الزمنية المحددة، كما تراعى فى تنفيذ أعمال الطرق والمرافق الرئيسية استيعاب الكثافات السكانية المستقبلية لضمان عدم إجراء أية أعمال تعديلات على الشبكات مستقبلًا والإضرار بالطرق والنسق الجمالى والحضارى للمدينة.

وشدد ناصف على أن الشركة تسعى إلى تقديم الخدمات المتميزة وتوفير المرافق اللازمة للمدينة لتلبية إحتياجات المطورين ورفع القيمة المضافة لها وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن تجربة المطور العام تجربة متميزة تفيد كافة الأطراف اللاعبة بالسوق العقارية، إذ تسهم فى حمل الموضوع عن كاهل الدولة فى التطوير العمرانى بالمدن الجديدة وقيام مطورين متخصصين بتنمية مساحات كبيرة من الأراضى، كما أنها توفر أراضى بمساحات متنوعة لاستخدامات متنوعة لكافة الشرائح السكنية بالسوق، مما يفيد فى توفير وحدات سكنية بشرائح متميزة لكافة العملاء ويسرع من خطة التنمية العمرانية المستهدفة من الدولة وزيادة مساحة العمران لافتا الى ان الوصول للمستهدف العمرانى من مخطط التنمية 2030 يستوجب التوسع فى اتباع تلك الالية.

وأوضح ناصف أن شركة المستقبل للتنمية العمرانية اعادت احياء تجربة المطورالعام عبر مشروعها «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة وتخطط لتنمية وترفيق مساحة كبرى من الاراضى وتوفير قطع مميزة لكبار شركات التطوير العقارى مشيرًا الى تركيز الشركة فى التوقيت الحالى استمرار التنمية بالمدينة والوصول الى المعدلات المستهدفة ووضع المدينة كنموذجًا ناجحًا ورائدًا لفكر المطور العقارى العام من خلال الترفيق على اعلى مستوى والإشراف على التنمية وتنفيذ مشروعات كبرى عمرانية وخدمية وكذلك استمرار نموذجية المدينة من خلال الخدمات الممثلة فى الصيانة الدورية والمرافق وغيرها وحسن ادارة الاصول به.

وأكد أن الشركة تستهدف تحقيق تلك الاهداف والوصول الى معدلات اكتمال خطة التنمية والتطوير خلال برنامج زمنى محدد لكل مطور.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق تفرد “لمسسقبل سيتى” عبر تأسيس شركات خدمات تابعة لانشطة مختلفة منها النقل والصيانة والنظافة والكهرباء وغيرها وسيتم تاسيس تلك الشركات بالشراكة مع المطورين العقاريين العاملين بمستقبل سيتى مشيرًا الى حرص شركة المستقبل للتنمية العمرانية على نشر رسالتها كمطور عقارى عام رائد فى خلق مدن متكاملة تحقق الاستمرارية والاستدامة.

ولفت ناصف إلى أن الشركة وما تملكه من خبرات مالية وادارية وفنية وتطويرية حريصة على انتاج ذلك النموذج المتكامل.

وتابع «شركة المستقبل للتنمية العمرانية تعى تمامًا فكرة ومسئولية دورها كمطور عقارى عام والذى لايقتصر على تنفيذ بنود العقود المبرمة مع المطورين الحاصلين على أراضى بالمشروع بل يمتد إلى وضع الأسس والإستراتيجيات وتنفيذ الأعمال التى تضمن النهوض بالمدينة واستمرارية تفردها».

وشدد على ان الشركة حريصة على التواصل بصورة مستمرة مع شركات التطوير العقارى المنفذة لمشروعات تنموية بـ«مستقبل سيتى» إذ عقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل أى عقبات تواجهم، وذلك لدفع عجلة التنمية والتطوير بـ«مستقبل سيتى».