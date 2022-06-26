عصام كاريكا يطرح «نسكافيه» بـ«تيك توك» الأسبوع المقبل

كشف الملحن والمطرب عصام كاريكا أنه سيطرح أغنيته الجديدة “نسكافيه” للجمهور خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقي باسم منير.

وأضاف لـ”المال” أنه قام بتصويرها في الروشة بلبنان، بشكل مبسط وسيقوم بتقديمها على منصة تيك توك.

وأكد كاريكا أنه سمى الأغنية بهذا الاسم، لأنه يظهر فيها ممسكا “كوب” وهو يغني لحبيبته فيها ، وحصلت “المال” على الصور الأولى من كواليس الأغنية قبل طرحها الأيام القادمة.

وتابع أنه يسعى من خلالها تحقيق انتشار كبير على تيك توك، حيث لا يتطلب تمويلا كبيرا مثل يوتيوب.

وأشار إلي أن الفيديو على تيك توك يتجاوز ملايين المشاهدات في فترة قصيرة، أما يوتيوب يكلف ماليا كثيرا والمشاهدات عليه لا تكون ضخمة.