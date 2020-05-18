عصام كاريكا يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه رغم أزمة «كورونا»

احتفل الملحن عصام كاريكا بعيد ميلاده في منزله مع مجموعة من أصدقائه المقربين، برغم تحذيرات عدم التجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وحرص على حضور الاحتفال منظم الحفلات حسام خليل، ومصمم الأزياء أحمد فايز، وغيرهما. يذكر أن عصام كاريكا قدم…

احتفل الملحن عصام كاريكا بعيد ميلاده في منزله مع مجموعة من أصدقائه المقربين، برغم تحذيرات عدم التجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرص على حضور الاحتفال منظم الحفلات حسام خليل، ومصمم الأزياء أحمد فايز، وغيرهما.

يذكر أن عصام كاريكا قدم أشهر الالحان لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وحققت نجاحات كبيرة لهم، منها “وهي عاملة إيه دلوقت” لعمرو دياب، و”حلم السنين” لإيهاب توفيق، وألبوم “من أول لمسة” للمطرب الكبير محمد منير وغيرهم.

كما شارك أيضا مؤخرا في احتفالات موسم الرياض بالمملكة السعودية الترفيهي تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، وذلك قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.