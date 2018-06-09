عصام عبد الفتاح يرأس بعثة المنتخب في كأس العالم

على المصرىكلف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية، بتولي مهام رئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتجهة غدًا إلى روسيا، حتى الانتهاء من مشاركته في اجتماعات الاتحاد الدولي التي يحضرها في موسكو.وسيقوم أبوري

على المصرى

كلف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية، بتولي مهام رئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتجهة غدًا إلى روسيا، حتى الانتهاء من مشاركته في اجتماعات الاتحاد الدولي التي يحضرها في موسكو.

وسيقوم أبوريدة بعدها بتفعيل رئاسته للبعثة يوم الأربعاء المقبل فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للفيفا، وسيتوجه مباشرة إلى مدينة إيكاترنبرج التي يصلها المنتخب الوطني في اليوم نفسه استعدادًا لمباراته الأولى في البطولة أمام الأوروجواي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

كان أبو ريدة قد غادر القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس متوجها إلى موسكو لحضور اجتماعات لجان الاتحاد الدولى اليوم، واجتماع مجلس الفيفا “المكتب التنفيذي” غدًا، ويغادر القاهرة مساء اليوم السبت، وفد الاتحاد المكون من المهندس أحمد مجاهد والدكتور كرم كردي عضوي مجلس الإدارة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا.